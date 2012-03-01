1日午间分析：多空双方势均力敌

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘继续呈现高位震荡整理态势。早盘沪深两市股指双双小幅低开，随後围绕昨日收盘点位反复震荡，盘中多空双方势均力敌，反映当前市场分歧有所加剧，午盘沪综指报收於2431.33点，微涨0.12%。
从盘面观察，科技股、地产股在仅仅经历了短暂一个交易日的调整之後，便迅速恢复涨势，这充分表达了当前仍有部分资金愿意继续做多的心态。不过中央和地方对地产调控的分歧加大了该板块个股後市走势的变数。
节後企业集中开工等因素，推动中国2月官方制造业PMI连续第三个月回升，并触及五个月高位，惟增幅较往年平缓。预计未来经济增长将继续回调，但幅度趋於缩小。
不过，经济数据的环比回升，并不代表经济底就会探明。下周2月宏观经济数据将公布，届时市场对接下来经济的走势又会形成一定的预期。如果工业增加值等数据显示进一步下行，则所谓的经济担忧又可能会重燃。
总的来说，短期内大盘将维持震荡格局以消化上方压力，市场已摆脱了系统性下跌风险的阶段，预计3月份市场仍有望重拾升势。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。