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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 1日 星期四 12:06 BJT

1日午间分析：多空双方势均力敌

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续呈现高位震荡整理态势。早盘沪深两市股指双双小幅低开，随後围绕昨日收盘点位反复震荡，盘中多空双方势均力敌，反映当前市场分歧有所加剧，午盘沪综指报收於2431.33点，微涨0.12%。

从盘面观察，科技股、地产股在仅仅经历了短暂一个交易日的调整之後，便迅速恢复涨势，这充分表达了当前仍有部分资金愿意继续做多的心态。不过中央和地方对地产调控的分歧加大了该板块个股後市走势的变数。

节後企业集中开工等因素，推动中国2月官方制造业PMI连续第三个月回升，并触及五个月高位，惟增幅较往年平缓。预计未来经济增长将继续回调，但幅度趋於缩小。

不过，经济数据的环比回升，并不代表经济底就会探明。下周2月宏观经济数据将公布，届时市场对接下来经济的走势又会形成一定的预期。如果工业增加值等数据显示进一步下行，则所谓的经济担忧又可能会重燃。

总的来说，短期内大盘将维持震荡格局以消化上方压力，市场已摆脱了系统性下跌风险的阶段，预计3月份市场仍有望重拾升势。（完）

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