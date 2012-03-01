1日盘後分析：把握结构性机会

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日是三月份首个交易日，尽管没有迎来开门红，但是全天A股市场继续维持强势震荡格局，其中沪综指围绕昨日收盘点位窄幅横盘震荡，尾盘报收於2426.11点，下跌0.10%。

从技术层面分析，短期调整格局仍在延续，同时各项超买技术指标得到修复，同时在股指调整过程中，成交量明显萎缩，显示资金并未因为指数调整而选择离场。预计大盘调整充分後，股指仍将延续反弹。

此外，从今日盘中热点看，科技股、地产股在仅仅经历了短暂一个交易日的调整之後，便迅速恢复涨势，这充分表达了当前仍有部分资金愿意继续做多的心态。

目前市场多空双方势均力敌，这也从另一个角度反映出当前投资者心态较为纠结，一方面，2132点反弹至今，指数涨幅一度达到15%，面对2450--2500点一带的重压力区，指数迟迟不做调整无形中加大了後市反弹的变数；另一方面，经过去年的大幅下挫，大盘已经度过系统性风险阶段，现阶段即便大盘回调，其幅度也不会太深。

今日公布的中国宏观经济先行指标--2月官方PMI升至51.0。优於1月的50.5.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方。春节後企业集中开工等因素，推动中国2月官方制造业PMI连续第三个月回升，并触及五个月高位，惟增幅较往年平缓。预计未来经济增长将继续回调，但幅度趋於缩小。

不过，经济数据的环比回升，并不代表经济底就会探明。下周2月宏观经济数据将公布，届时市场对接下来经济的走势又会形成一定的预期。如果工业增加值等数据显示进一步下行，则所谓的经济担忧又可能会重燃。

笔者认为，股指在连续上涨之後，短线遭遇调整压力实属正常，压力主要来自於技术面。市场在经过短线震荡整固之後，仍有望继续前行。

全国“两会”即将开幕，从历史市场表现看，“两会”前後以及“两会”期间市场上涨概率较大，尤其是与“两会”议题相关的板块常有超额收益机会，投资者可重点关注。（完）

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