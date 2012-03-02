2日午间分析：沪指早盘重夺5日线

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
尽管近两日消息面偏空，诸如2月新增贷款或低於7000亿，一季度信贷目标或落空，中央政府再次重申楼市调控不放松等等，但是经过三个交易日的震荡调整後，今日A股市场早盘再度反弹，沪综指早盘重夺5日均线，并一度逼近2450点，盘中权重股、题材股联袂启动，午盘沪综指报收於2448.66点，上涨0.93%。
笔者认为，今日市场个股普涨，做多热情高涨，不过，尽管成交量较昨日有所放大，但是仍显温和，与早盘指数的涨幅并不匹配，投资者不可盲目进场。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。