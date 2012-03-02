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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 2日 星期五 11:48 BJT

2日午间分析：沪指早盘重夺5日线

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管近两日消息面偏空，诸如2月新增贷款或低於7000亿，一季度信贷目标或落空，中央政府再次重申楼市调控不放松等等，但是经过三个交易日的震荡调整後，今日A股市场早盘再度反弹，沪综指早盘重夺5日均线，并一度逼近2450点，盘中权重股、题材股联袂启动，午盘沪综指报收於2448.66点，上涨0.93%。

笔者认为，今日市场个股普涨，做多热情高涨，不过，尽管成交量较昨日有所放大，但是仍显温和，与早盘指数的涨幅并不匹配，投资者不可盲目进场。（完）

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