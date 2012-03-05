5日午间分析：指数平淡 个股活跃

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
周末全国两会召开，受到上周五股指回升的提振，市场做多情绪继续保持高涨，今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势，尽管指数表现平淡，但是盘中热点以及个股表现非常抢眼，早盘两市个股涨多跌少，并且涨停个股多达20只，有效的维系了市场人气，午盘沪综指报收於2459.35点，下跌0.05%。
从以往经验看，两会期间指数多数上涨，尤其是当前消息面偏暖，同时大盘短期内又忽略了技术面的压力，因此短期内大盘仍有冲击前期反弹高点的可能，不过这取决於成交量的配合。另外，个股的活跃有助於提升市场的赚钱效应，有望吸引场外资金。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。