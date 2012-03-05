5日午间分析：指数平淡 个股活跃

周末全国两会召开，受到上周五股指回升的提振，市场做多情绪继续保持高涨，今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势，尽管指数表现平淡，但是盘中热点以及个股表现非常抢眼，早盘两市个股涨多跌少，并且涨停个股多达20只，有效的维系了市场人气，午盘沪综指报收於2459.35点，下跌0.05%。

从以往经验看，两会期间指数多数上涨，尤其是当前消息面偏暖，同时大盘短期内又忽略了技术面的压力，因此短期内大盘仍有冲击前期反弹高点的可能，不过这取决於成交量的配合。另外，个股的活跃有助於提升市场的赚钱效应，有望吸引场外资金。（完）