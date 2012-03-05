5日盘後分析：市场主流趋於谨慎

上周末全国两会召开，在消息面偏暖的背景下，A股市场却不涨反跌，在一定程度上出乎市场预料。其中沪综指全天呈现高开低走态势，盘中个股出现明显分化，这主要体现在权重股和小盘股之间，尾盘沪综指最终报收於2445.00点，下跌0.64%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周末全国两会召开，在消息面偏暖的背景下，A股市场却不涨反跌，在一定程度上出乎市场预料。其中沪综指全天呈现高开低走态势，盘中个股出现明显分化，这主要体现在权重股和小盘股之间，尾盘沪综指最终报收於2445.00点，下跌0.64%。

历年3月都是我国召开“两会”的时期，这个阶段股市的表现更多的要受到政策预期的影响。那麽今年两会期间A股市场又将如何运行，往年的走势是否可以借鉴呢？

据统计，从1991年开始到2011年，21年的时间里上证指数在3月份呈现上涨态势的一共是14年，在91年到94年的四年之间里有三年两会期间股指下跌，如果除去这一阶段，加上2003年、2006年3月股指跌幅微小（分别为-0.09%、-0.06%），可见在相当长的一段时间内，3月份A股走强的机率很大。

随着两会的召开，期间政策偏暖是主基调，有助於产生新的投资热点。国务院总理温家宝5日向十一届全国人大五次会议作政府工作报告时提出，2012年国内生产总值增长7.5%。这是我国国内生产总值(GDP)预期增长目标八年来首次低於8%。同时，温总理还指出，坚定不移地加强房地产市场调控，确保调控政策落到实处、见到实效。投机、投资性需求得到明显抑制，多数城市房价环比下降，调控效果正在显现。

从温总理政府工作报告可以看出，当前我国宏观调控方向还未改变，尽管出现预调微调，但是离市场此前预期还有段距离，因此不可避免的对今日大盘形成一定的冲击，再加上技术面的压力，短线获利以及中线套牢筹码急需消化，种种因素加大了指数的短线陷入震荡格局的概率。

另外，在经历了前期板块轮番上涨之後，近期明显感觉到热点轮换不像以前那麽流畅了，活跃的股票数量虽然不少，但是盘中分化现象严重。随着股指进入长期压力区间，市场估值水平随着年报和一季报的披露逐渐增高，投资者对後市的态度也出现了较大的分歧。

对於3月份的市场走势判断，由於3月份大盘可能受到经济数据的检验以及技术面面临压力，市场主流观点显得比较谨慎，不过，笔者认为，短线震荡调整虽然不可避免，但是回调空间可能相对有限。充分消化上方压力後，市场有望继续上行延续反弹。

在现阶段的资金实力下，难以持续推高热门股票价格，而经过了前期反弹之後的市场，短时间内也不易寻找到价格洼地，因此部分资金选择了观望态度，等待调整之後新的洼地形成。从操作的角度看，短期内投资者可以适当降低仓位，或选择有确定业绩增长的行业进行防御性操作。（完）

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