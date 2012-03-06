6日午间分析：沪指早盘考验2400点

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
承接昨日调整之势，今日A股市场早盘继续震荡下挫，其中沪综指盘中一度考验2400点关口，盘中权重股延续了近两日的低迷走势，对指数拖累较为明显，尤其是银行、有色金属和煤炭等板块遭遇资金大肆打压，午盘沪综指报收於2417.29点，下跌1.13%。
笔者认为，政策面低於预期，使得市场多空分歧明显加剧，受此影响，指数面对较大的技术阻力面前，选择回调，以消化短线获利盘以及前期套牢盘。目前正值两会，下周又将有宏观经济数据的公布，政策面仍存在一定的不确定性，因此，当前市场面临预期发生变化的可能。对於大盘走势，反弹格局并未改变，但是短线调整在所难免。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。