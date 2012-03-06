6日午间分析：沪指早盘考验2400点

承接昨日调整之势，今日A股市场早盘继续震荡下挫，其中沪综指盘中一度考验2400点关口，盘中权重股延续了近两日的低迷走势，对指数拖累较为明显，尤其是银行、有色金属和煤炭等板块遭遇资金大肆打压，午盘沪综指报收於2417.29点，下跌1.13%。

笔者认为，政策面低於预期，使得市场多空分歧明显加剧，受此影响，指数面对较大的技术阻力面前，选择回调，以消化短线获利盘以及前期套牢盘。目前正值两会，下周又将有宏观经济数据的公布，政策面仍存在一定的不确定性，因此，当前市场面临预期发生变化的可能。对於大盘走势，反弹格局并未改变，但是短线调整在所难免。（完）