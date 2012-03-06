6日盘後分析：轻指数、重个股

承接昨日调整之势，今日A股市场在权重股低迷、强大技术压力面前顺势震荡下挫，其中沪综指跌破5日、10日均线，并在2400点关口处获得支撑，盘中多数个股步入调整，权重股整体疲软，对指数形成拖累，尾盘沪综指最终报收於2410.42点，下跌1.41%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接昨日调整之势，今日A股市场在权重股低迷、强大技术压力面前顺势震荡下挫，其中沪综指跌破5日、10日均线，并在2400点关口处获得支撑，盘中多数个股步入调整，权重股整体疲软，对指数形成拖累，尾盘沪综指最终报收於2410.42点，下跌1.41%。

从技术层面分析，经过连续七周的上涨後，大盘期间并未出现像样的调整，尽管强势格局已经确立，但是短线调整的风险也在逐步增加。尤其是上周五股指在量能出现萎缩的背景下强行拉抬指数，更是预示着短线回调随时可能到来。

可以说本周头两个交易日大盘出现调整，并未出乎市场意料之外，这其中除了有来自技术面的因素之外，还有来自消息面以及资金面等其他因素的影响。

首先，从现阶段消息面看，目前正值一年一度的两会期间，从以往经验看，这段期间消息面明显偏暖，这也为该段时间内大盘走强提供了良好的政策环境。但是从本次两会传达的信息看，明显低於此前市场预期。

一方面，温家宝总理在今年政府工作报告中提出，今年GDP增长7.5%，为八年来最低的经济年增长目标，令不少投资者有些失望，同时也加剧了未来经济前景的担忧。

另一方面，今年要继续坚持房地产业宏观调控的各项政策不动摇，对今年把物价总水平涨幅控制在4%左右。众所周知，前几日大盘之所以连续上演逼空行情，其中地产股功不可没，随着地方政府楼市调控政策纷纷出现“微调”，导致楼市政策放松预期不断升温，这也成为近期地产股强势的关键原因，但是随着楼市调控基调不变，市场炒作热情降温，地产股首当其冲受到冲击，从而打击市场做多热情。

其次，资金面。就在二月份新增贷款可能低於预期余波未平之际，本周又将有10家新股一起发行，市场将再次遭遇抽血效应，供求短期趋紧，再加上市场多空分歧日趋激烈，获利了结、出局观望的意愿日益强烈，种种因素导致短期市场资金面再度趋紧。

最後，从外围市场看，股在经历此前的连续上涨之後，动力开始减弱，同时欧债危机依然存在不确定性，外围市场走弱对A股造成一定的心理冲击。

总的来说，目前大盘短线调整态势较为明确，多空分歧之下，短期指数将通过震荡调整来消化上方压力，同时下周又将面临宏观经济数据公布的考验，因此，当前市场面临预期发生变化的可能。

不过，对於大盘後市走势，笔者仍坚持之前的观点，反弹格局并未改变，但是短线调整在所难免。

操作上，随着个股分化趋势仍将延续，因此投资者目前应采取轻指数、重个股的操作策略。（完）

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