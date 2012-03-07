7日午间分析：沪指早盘低开高走

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
尽管昨夜欧美市场大跌，但是在消息面吹暖风的提振下，沪综指早盘低开高走。延续前两个交易日调整之势，沪综指早盘开盘直接跌破2400点关口下方，随後指数逐渐震荡上行，个股分化继续明显，午盘沪综指报收於2410.07点，微跌0.02%。
笔者认为，在多方面不利因素的影响下，短线调整格局仍将延续，不过大盘调整空间有限，有望维持在2400点关口上方呈现区间震荡走势。操作上，随着个股分化较为严重，同时不少个股调整风险较大，因此投资者尽量减少操作的频率，前期获利较大的品种可考虑适当减仓，仓位调低以控制风险。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。