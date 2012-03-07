7日午间分析：沪指早盘低开高走

尽管昨夜欧美市场大跌，但是在消息面吹暖风的提振下，沪综指早盘低开高走。延续前两个交易日调整之势，沪综指早盘开盘直接跌破2400点关口下方，随後指数逐渐震荡上行，个股分化继续明显，午盘沪综指报收於2410.07点，微跌0.02%。

笔者认为，在多方面不利因素的影响下，短线调整格局仍将延续，不过大盘调整空间有限，有望维持在2400点关口上方呈现区间震荡走势。操作上，随着个股分化较为严重，同时不少个股调整风险较大，因此投资者尽量减少操作的频率，前期获利较大的品种可考虑适当减仓，仓位调低以控制风险。（完）