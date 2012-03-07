7日盘後分析：後市或以时间换空间

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
连续两个交易日的下挫，让市场谨慎情绪极度升温，尽管早盘股指低开高走，让投资者再度看到些许希望外，午後沪综指上行受阻并再次下探，并跌破2400点关口支撑，反映出短期内大盘调整风险仍然没有释放完毕。
不过，唯一值得欣慰的是，尽管指数表现“不给力”，但是盘中的个股仍然保持较高的活跃度，其中更是不乏涨停的个股。相比于低迷的权重股，今日大消费个股表现不俗，从侧面说明当前部分资金仍保持一定的做多热情，有效的维系了市场人气，避免市场恐慌情绪蔓延。
从技术层面分析，本周市场出现短线调整，应该在意料之中，市场普遍担忧大盘出现M头，不过，笔者认为，出现上述情况的可能性不大，未来股指或将以时间换空间的方式运行，2400点附近的支撑仍然存在，待股指充分调整完毕後有望展开延续本轮反弹。
笔者认为，目前市场并无明显的利空因素。尽管GDP增速目标下调，在一定程度上修正了此前对於经济的乐观预期，但是2月PMI显示经济运行平稳，硬着陆概率并不大。鉴於两会期间指数稳定为主，因此，大盘後市调整的空间相对有限。
操作上，随着个股分化较为严重，不少个股调整风险较大，因此投资者尽量减少操作的频率，前期获利较大的品种可考虑适当减仓，仓位调低以控制风险。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。