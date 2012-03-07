7日盘後分析：後市或以时间换空间

连续两个交易日的下挫，让市场谨慎情绪极度升温，尽管早盘股指低开高走，让投资者再度看到些许希望外，午後沪综指上行受阻并再次下探，并跌破2400点关口支撑，反映出短期内大盘调整风险仍然没有释放完毕。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

连续两个交易日的下挫，让市场谨慎情绪极度升温，尽管早盘股指低开高走，让投资者再度看到些许希望外，午後沪综指上行受阻并再次下探，并跌破2400点关口支撑，反映出短期内大盘调整风险仍然没有释放完毕。

不过，唯一值得欣慰的是，尽管指数表现“不给力”，但是盘中的个股仍然保持较高的活跃度，其中更是不乏涨停的个股。相比于低迷的权重股，今日大消费个股表现不俗，从侧面说明当前部分资金仍保持一定的做多热情，有效的维系了市场人气，避免市场恐慌情绪蔓延。

从技术层面分析，本周市场出现短线调整，应该在意料之中，市场普遍担忧大盘出现M头，不过，笔者认为，出现上述情况的可能性不大，未来股指或将以时间换空间的方式运行，2400点附近的支撑仍然存在，待股指充分调整完毕後有望展开延续本轮反弹。

笔者认为，目前市场并无明显的利空因素。尽管GDP增速目标下调，在一定程度上修正了此前对於经济的乐观预期，但是2月PMI显示经济运行平稳，硬着陆概率并不大。鉴於两会期间指数稳定为主，因此，大盘後市调整的空间相对有限。

操作上，随着个股分化较为严重，不少个股调整风险较大，因此投资者尽量减少操作的频率，前期获利较大的品种可考虑适当减仓，仓位调低以控制风险。（完）

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