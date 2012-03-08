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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 8日 星期四 11:46 BJT

8日午间分析：两市早盘高开高走

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续三个交易日的震荡调整後，今日A股市场早盘震荡反弹。受养老金投资运营试点两会後启动和隔夜欧美股市收高带动，沪深两市股指早盘高开高走，沪综指重新回到2400点关口上方，权重股一改前期低迷，稳步走高，对指数拉抬作用明显，午盘沪综指报收於2417.68点，上涨1.04%。

笔者认为，经过几日的的震荡调整，技术指标得到一定的修复，虽然从量能看，短期调整还未充分，但是这也从另一方面反映出当前市场仍处於反弹格局中，2312点开始的反弹格局并未改变，目前属於正常的技术性调整。至于短调是否结束还有待进一步观察，量能後市能否再度有效放大将成为关键参考因素。（完）

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