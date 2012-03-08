8日午间分析：两市早盘高开高走

笔者认为，经过几日的的震荡调整，技术指标得到一定的修复，虽然从量能看，短期调整还未充分，但是这也从另一方面反映出当前市场仍处於反弹格局中，2312点开始的反弹格局并未改变，目前属於正常的技术性调整。至于短调是否结束还有待进一步观察，量能後市能否再度有效放大将成为关键参考因素。（完）