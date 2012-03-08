8日午间分析：两市早盘高开高走

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过连续三个交易日的震荡调整後，今日A股市场早盘震荡反弹。受养老金投资运营试点两会後启动和隔夜欧美股市收高带动，沪深两市股指早盘高开高走，沪综指重新回到2400点关口上方，权重股一改前期低迷，稳步走高，对指数拉抬作用明显，午盘沪综指报收於2417.68点，上涨1.04%。
笔者认为，经过几日的的震荡调整，技术指标得到一定的修复，虽然从量能看，短期调整还未充分，但是这也从另一方面反映出当前市场仍处於反弹格局中，2312点开始的反弹格局并未改变，目前属於正常的技术性调整。至于短调是否结束还有待进一步观察，量能後市能否再度有效放大将成为关键参考因素。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。