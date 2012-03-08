8日盘後分析：强势等待2月数据公布

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过本周前几个交易日的震荡调整後，今日A股市场重拾升势。受昨夜欧美股市收高以及养老金投资运营试点两会後启动等利好消息提振下，沪深两市股指高开高走，其中沪综指重回2400点关口上方，个股呈现普涨格局，市场做多情绪继续占据上风，尾盘沪综指报收於2420.28点，上涨1.06%。

从技术层面分析，本周以来市场连续调整了三个交易日，前期超买严重的技术指标得到一定的修复，不过从今日量能水平看，成交量并没有出现与指数涨幅相匹配的涨幅，这使得短期大盘走势存在一定的变数。

笔者认为，大盘短期调整有利於後市反弹的延续，但是由於股指2132点反弹以来，最大涨幅超过16%，期间并未出现像样的调整，因此，大盘能否就此继续上攻还有待观察，不过有一点可以肯定，即短线调整空间相对有限，未来大盘仍有望延续反弹趋势。

一方面，目前正值两会期间，股市稳定将是主基调。在消息面偏暖的环境下，虽然GDP增速目标下调等利空消息冲击市场，但是基本上在盘面得到消化和反映，鉴於以往两会期间股市走强概率较大的经验，大盘强势格局不变。

另一方面，从盘面观察，虽然本周指数表现较为平淡，但是个股延续了前期活跃的态势，这其中固然有在两会期间相关受益行业炒作嫌疑，但也从另一个角度反映出当前市场做多情绪仍然高涨。

相比于题材股 ，本周权重股表现相对较弱，一度拖大盘的“後腿”，不过从今日表现看，再度扮演“定海神针”的角色。未来指数如果想进一步有所表现，势必要依靠权重股的力量，但是从当前市场的整体环境看，无论是基本面还是资金面都对该板块个股形成一定的限制。

此外，明日将陆续公布2月份宏观经济数据，基於春节提前造成的季节性错配，2月份经济数据预计不会太差。同时，外围市场企稳也有助於A股投资者心态的恢复。

总的来说，2312点开始的反弹格局并未改变，目前属於正常的技术性调整，量能後市能否有效放大将成为关键参考因素。（完）

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