9日午间分析：数据提振 沪指小幅反弹

受到2月份CPI数据降至20个月最低水平的提振，今日A股市场早盘小幅反弹，盘中做多热情不减，不过，股指上行仍然面临较大的阻力，午盘沪综指报收於2429.95点，上涨0.40%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到2月份CPI数据降至20个月最低水平的提振，今日A股市场早盘小幅反弹，盘中做多热情不减，不过，股指上行仍然面临较大的阻力，午盘沪综指报收於2429.95点，上涨0.40%。

笔者认为，大盘上升趋势并未改变，但是短线调整是否结束还需进一步观察，同时量能水平在很大程度上决定短期走势，不排除股指短线反复的可能。

中国国家统计局数据显示，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，远低於1月增幅4.5%，并创下2010年6月来最低水准，当月CPI环比则下降0.1%。其中，食品价格2月同比上涨6.2%，影响CPI总水平上涨约1.99个百分点，环比则下降0.3%。

春节後食品价格回落，推动中国2月CPI同比增速降至20个月最低水准。通胀重回下行通道，为未来政策调整预留更大操作空间。未来CPI将持续回落，能够实现全年控制在4%的目标。鉴於国内经济仍相对平稳，所以降息必要性不大，但下调存准仍可期。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。