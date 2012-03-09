9日午间分析：数据提振 沪指小幅反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到2月份CPI数据降至20个月最低水平的提振，今日A股市场早盘小幅反弹，盘中做多热情不减，不过，股指上行仍然面临较大的阻力，午盘沪综指报收於2429.95点，上涨0.40%。
笔者认为，大盘上升趋势并未改变，但是短线调整是否结束还需进一步观察，同时量能水平在很大程度上决定短期走势，不排除股指短线反复的可能。
中国国家统计局数据显示，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，远低於1月增幅4.5%，并创下2010年6月来最低水准，当月CPI环比则下降0.1%。其中，食品价格2月同比上涨6.2%，影响CPI总水平上涨约1.99个百分点，环比则下降0.3%。
春节後食品价格回落，推动中国2月CPI同比增速降至20个月最低水准。通胀重回下行通道，为未来政策调整预留更大操作空间。未来CPI将持续回落，能够实现全年控制在4%的目标。鉴於国内经济仍相对平稳，所以降息必要性不大，但下调存准仍可期。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。