一周综述：3月走强概率较大

受到2月份CPI创下20个月最低水准的提振，今日A股市场全天呈现震荡反弹态势。经过本周前三个交易日的震荡回调後，大盘後半周重拾升势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到2月份CPI创下20个月最低水准的提振，今日A股市场全天呈现震荡反弹态势。经过本周前三个交易日的震荡回调後，大盘後半周重拾升势。

从技术层面看，短线调整有利於本轮反弹的延续，不仅使得前期严重超买的技术指标得到修复，同时有效的消化了短线获利盘以及前期套牢盘，不过目前唯一不足的是，量能始终保持较低水平，显示大盘短期走势仍存在一定的反复。

今日中国国家统计局公布的数据显示，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，远低於1月增幅4.5%，并创下2010年6月来最低水准，当月CPI环比则下降0.1%。其中，食品价格2月同比上涨6.2%，影响CPI总水平上涨约1.99个百分点，环比则下降0.3%。

春节後食品价格回落，推动中国2月CPI同比增速降至20个月最低水准。通胀重回下行通道，为未来政策调整预留更大操作空间。未来CPI将持续回落，能够实现全年控制在4%的目标。鉴於国内经济仍相对平稳，所以降息必要性不大，但下调存准仍可期。

笔者认为，从本周指数的运行走势看，尽管指数迎来“迟到”的调整，但是大盘仍旧处於强势格局中，无论从政策面还是资金面看，大盘大幅下跌空间有限，不过持续上攻动能也不充足，预计後市大盘将维持指数稳定、个股活跃的格局。

本周正值一年一度的两会期间，从以往经验看，这段期间消息面明显偏暖，这也为该段时间内大盘走强提供了良好的政策环境。但是从本次两会传达的信息看，明显低於此前市场预期。

一方面，温家宝总理在今年政府工作报告中提出，今年GDP增长7.5%，为八年来最低的经济年增长目标，令不少投资者有些失望，同时也加剧了未来经济前景的担忧。

另一方面，今年要继续坚持房地产业宏观调控的各项政策不动摇，对今年把物价总水平涨幅控制在4%左右。众所周知，上周大盘之所以连续上演逼空行情，其中地产股功不可没，随着地方政府楼市调控政策纷纷出现“微调”，导致楼市政策放松预期不断升温，这也成为近期地产股强势的关键原因，但是随着楼市调控基调不变，地产股必然受到冲击，从而打击市场做多热情。

不过，尽管GDP增速目标下调，在一定程度上修正了此前对於经济的乐观预期，但是2月PMI显示经济运行平稳，硬着陆概率并不大。鉴於两会期间指数稳定为主，因此，大盘後市仍将延续反弹行情。

从资金面分析，在现阶段的资金实力下，难以持续推高热门股票价格，而经过了前期反弹之後的市场，短时间内也不易寻找到价格洼地，因此场内分歧仍然存在，不少资金选择等待调整之後新的洼地形成。

操作上，短期内投资者可以适当调整仓位，采取轻指数、重个股的操作策略。预计未来的投资机会或将逐渐向估值和基本面分析转移。（完）

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