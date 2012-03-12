12日午间分析：指数平淡 个股活跃

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘继续呈现震荡整理态势，相比于平淡的指数，盘中个股延续了近期活跃的态势，呈现涨多跌少的局面，维系了市场的赚钱效应，午盘沪综指报收於2429.93点，下跌0.39%。
从技术层面看，经过上涨的调整後，沪综指重新回到各主要均线上方，表明市场仍处於中期强势格局中。不过，短期调整并未完全结束，尤其是上周後半周股指回升的过程中，成交量配合不甚理想，预计大盘反弹之路不会一路坦途，短期内大盘震荡盘升的概率较大。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。