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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 12日 星期一 12:00 BJT

12日午间分析：指数平淡 个股活跃

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续呈现震荡整理态势，相比于平淡的指数，盘中个股延续了近期活跃的态势，呈现涨多跌少的局面，维系了市场的赚钱效应，午盘沪综指报收於2429.93点，下跌0.39%。

从技术层面看，经过上涨的调整後，沪综指重新回到各主要均线上方，表明市场仍处於中期强势格局中。不过，短期调整并未完全结束，尤其是上周後半周股指回升的过程中，成交量配合不甚理想，预计大盘反弹之路不会一路坦途，短期内大盘震荡盘升的概率较大。（完）

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