12日午间分析：指数平淡 个股活跃

今日A股市场早盘继续呈现震荡整理态势，相比于平淡的指数，盘中个股延续了近期活跃的态势，呈现涨多跌少的局面，维系了市场的赚钱效应，午盘沪综指报收於2429.93点，下跌0.39%。

从技术层面看，经过上涨的调整後，沪综指重新回到各主要均线上方，表明市场仍处於中期强势格局中。不过，短期调整并未完全结束，尤其是上周後半周股指回升的过程中，成交量配合不甚理想，预计大盘反弹之路不会一路坦途，短期内大盘震荡盘升的概率较大。（完）