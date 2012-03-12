12日盘後分析：积极挖掘结构性机会

今日A股市场继续呈现震荡盘整态势。盘中沪综指一度冲高未果，始终受限於2450点一带的压力，相比于指数的疲软，个股仍保持较高的活跃度，其中医药股表现较为强势，同时中小盘个股也表现不俗，有效的维系了市场人气，尾盘沪综指最终报收於2434.86点，下跌0.19%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场继续呈现震荡盘整态势。盘中沪综指一度冲高未果，始终受限於2450点一带的压力，相比于指数的疲软，个股仍保持较高的活跃度，其中医药股表现较为强势，同时中小盘个股也表现不俗，有效的维系了市场人气，尾盘沪综指最终报收於2434.86点，下跌0.19%。

从技术层面分析，目前指数站在各条均线上方，显示大盘中期走势仍处於强势格局中，同时量能继续温和放大，说明场内场外资金态度仍然较为乐观。目前在消息面相对真空的背景下，指数主要受到技术压力位的压制，这也就决定了短期反弹不可能一帆风顺，震荡盘升仍将是近期的主基调。

近几日正值2月份宏观经济数据披露期，市场经受住了数据的考验，面对2450点一带的压力，多方仍保持较强的上攻欲望，尤其在支撑本轮反弹基础因素不变的情况下，股指中期向上的推动力依然存在。

对於A股後市走势，笔者认为，大盘反弹有望延续，一旦短期调整充分後，大盘仍有一定的反弹空间，当然还要看当前市场所处的市场环境的变化。

一方面，尽管近期市场呈现良性调整，板块涨跌较为有序，成交活跃度未见降低，但是，目前市场个股活跃多靠存量资金，缺乏新增资金。在成交量迟迟不能有效放大的背景下，面对指数上方堆积的大量套牢盘，指数越往上走，面临的压力就会越沉重。

另一方面，目前中国经济仍存在诸多不确定性，如通胀压力依然存在，经济增速放缓趋势仍在延续，种种迹象表明，短期内货币政策转向的可能性不大。

操作上，鉴於未来一段较长时间内，大盘运行格局可能难有大的变化，但个股行情仍将持续活跃，对於投资者来说，轻指数、重个股将是近期投资策略首选，在指数稳定的背景下，积极挖掘结构性机会。（完）

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