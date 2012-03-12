12日盘後分析：积极挖掘结构性机会

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场继续呈现震荡盘整态势。盘中沪综指一度冲高未果，始终受限於2450点一带的压力，相比于指数的疲软，个股仍保持较高的活跃度，其中医药股表现较为强势，同时中小盘个股也表现不俗，有效的维系了市场人气，尾盘沪综指最终报收於2434.86点，下跌0.19%。
从技术层面分析，目前指数站在各条均线上方，显示大盘中期走势仍处於强势格局中，同时量能继续温和放大，说明场内场外资金态度仍然较为乐观。目前在消息面相对真空的背景下，指数主要受到技术压力位的压制，这也就决定了短期反弹不可能一帆风顺，震荡盘升仍将是近期的主基调。
近几日正值2月份宏观经济数据披露期，市场经受住了数据的考验，面对2450点一带的压力，多方仍保持较强的上攻欲望，尤其在支撑本轮反弹基础因素不变的情况下，股指中期向上的推动力依然存在。
对於A股後市走势，笔者认为，大盘反弹有望延续，一旦短期调整充分後，大盘仍有一定的反弹空间，当然还要看当前市场所处的市场环境的变化。
一方面，尽管近期市场呈现良性调整，板块涨跌较为有序，成交活跃度未见降低，但是，目前市场个股活跃多靠存量资金，缺乏新增资金。在成交量迟迟不能有效放大的背景下，面对指数上方堆积的大量套牢盘，指数越往上走，面临的压力就会越沉重。
另一方面，目前中国经济仍存在诸多不确定性，如通胀压力依然存在，经济增速放缓趋势仍在延续，种种迹象表明，短期内货币政策转向的可能性不大。
操作上，鉴於未来一段较长时间内，大盘运行格局可能难有大的变化，但个股行情仍将持续活跃，对於投资者来说，轻指数、重个股将是近期投资策略首选，在指数稳定的背景下，积极挖掘结构性机会。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。