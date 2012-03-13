13日午间分析：沪指早盘小幅反弹

小幅震荡反弹，受制於成交量低迷，大盘面临着较大的上行阻力，不过，题材股的活跃还是为资金提供了些许选择，午盘沪综指报收於2442.69点，上涨0.32%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场延续了近期的一贯特征，即指数震荡盘整，个股保持活跃。早盘沪综指小幅震荡反弹，受制於成交量低迷，大盘面临着较大的上行阻力，不过，题材股的活跃还是为资金提供了些许选择，午盘沪综指报收於2442.69点，上涨0.32%。

从盘面观察，今日早盘权重股表现较为突出，其中金融股以及国字头权重股受到资金关注，成为推动指数的主要力量。不过，从今日量能看，较昨日同期有所萎缩，显示市场分歧仍然较大。

笔者认为，当前沪综指接近前期高点成交密集区域，上方压力有待消化，短线A股仍有调整压力，不过，目前蓝筹板块估值优势明显，也限制了指数下行的空间。鉴於影响市场运行的主要因素并未发生转变，反弹格局仍有望延续。（完）

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