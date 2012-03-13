13日午间分析：沪指早盘小幅反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场延续了近期的一贯特征，即指数震荡盘整，个股保持活跃。早盘沪综指小幅震荡反弹，受制於成交量低迷，大盘面临着较大的上行阻力，不过，题材股的活跃还是为资金提供了些许选择，午盘沪综指报收於2442.69点，上涨0.32%。
从盘面观察，今日早盘权重股表现较为突出，其中金融股以及国字头权重股受到资金关注，成为推动指数的主要力量。不过，从今日量能看，较昨日同期有所萎缩，显示市场分歧仍然较大。
笔者认为，当前沪综指接近前期高点成交密集区域，上方压力有待消化，短线A股仍有调整压力，不过，目前蓝筹板块估值优势明显，也限制了指数下行的空间。鉴於影响市场运行的主要因素并未发生转变，反弹格局仍有望延续。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。