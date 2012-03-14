14日午间分析：沪指逼近反弹高点

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜欧美市场强劲上涨的刺激下，今日A股市场继续震荡反弹。早盘沪深两市股指跳空高开，尽管盘中指数一度回落，但是并未完全回补今日缺口，显示短期大盘仍处於强势格局中，盘中个股继续保持活跃态势，午盘沪综指报收於2474.07点，上涨0.74%。
从技术层面看，经过上周的震荡调整後，本周指数再度上攻，尤其是逼近前期高点的时候，成交量明显放大，对於指数上行起到积极的作用，目前均线呈现多头排列，大盘反弹有望延续。
笔者认为，本周大盘上攻主要受益於资金面略渐宽松的乐观预期。在外围市场连创新高，内部政策偏暖的环境下，市场向上趋势仍将延续。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。