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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 14日 星期三 12:02 BJT

14日午间分析：沪指逼近反弹高点

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美市场强劲上涨的刺激下，今日A股市场继续震荡反弹。早盘沪深两市股指跳空高开，尽管盘中指数一度回落，但是并未完全回补今日缺口，显示短期大盘仍处於强势格局中，盘中个股继续保持活跃态势，午盘沪综指报收於2474.07点，上涨0.74%。

从技术层面看，经过上周的震荡调整後，本周指数再度上攻，尤其是逼近前期高点的时候，成交量明显放大，对於指数上行起到积极的作用，目前均线呈现多头排列，大盘反弹有望延续。

笔者认为，本周大盘上攻主要受益於资金面略渐宽松的乐观预期。在外围市场连创新高，内部政策偏暖的环境下，市场向上趋势仍将延续。（完）

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