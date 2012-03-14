14日盘後分析：政策依赖症困扰A股

本周海外市场热闹非常，昨夜美股大涨，创下今年内表现最佳一天，而欧洲股市于昨夜升至33周高位。相比于周边市场的强势，A股市场近期也有不俗表现，经过上涨的短暂调整，再次向本轮反弹高点进发。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周海外市场热闹非常，昨夜美股大涨，创下今年内表现最佳一天，而欧洲股市于昨夜升至33周高位。相比于周边市场的强势，A股市场近期也有不俗表现，经过上涨的短暂调整，再次向本轮反弹高点进发。

可是今日A股市场表现却让人大跌眼镜。上午大盘强势格局依旧，但是午後大盘突然放量跳水，令市场猝不及防。虽然两会今日结束，并未传出此前市场预期的利好政策，市场已经有所心理准备，但是今日出现近百点长阴的方式下跌还是超出了市场预期。

目前A股市场进入了一个非常关键的时期，在2450点一带强阻力位，股指数次尝试上攻均已失败告终，这对於投资者的信心无疑是较为沉重的打击。目前市场仍存在较多的不确定性，利好利空因素交织在一起，在此背景下，A股反弹行情还能保持多长时间？在此关键时刻，A股又会何去何从？

今日大盘午後突然跳水，笔者认为有以下几点原因：

首先，两会今日正式闭幕，和往年相比，稳字当头贯穿两会始终。市场之前热盼的两会行情随着两会的结束而难再续，况且温总理答记者问时表示房价远没有达到调控目标，受此影响，地产股率先跳水，对市场人气造成明显的冲击。

其次，作为近期比较强势的领涨板块，地产股的一举一动牵动着市场的神经。在楼市放松预期以及大盘股迟迟未能有效启动的背景下，地产股始终扮演着“关键先生”的角色。但是随着该板块的跳水，题材股也纷纷加入跳水行列，大量获利资金跟风减仓，显示市场信心出现动摇。

最後，从技术层面看，目前资金不足以支撑向上跳空缺口，再加上前期的震荡调整空间与时间均不足，导致大盘在缺乏实质性支撑的背景下再度震荡回落。

综上所述，市场短期调整的信号越来越强烈。尤其是近期明显感觉到热点轮换不像以前那麽流畅了，活跃的股票数量也有了一定程度的减少。随着股指进入长期压力区间，投资者对後市的态度也出现了较大的分歧。

另外，资金的放大规模和股指的走势以及成交金额之间并不匹配，沪深两市上周出现的震荡调整和本周突破过程中的放量不明显，都反映出市场对於股市後期发展还有所担心，导致做多资金不能放开手脚。

不过，从政策层面看，虽然两会期间没有实质性的利好政策出台，但是市场预期仍然存在。这也为市场预留了一定的想象空间。同时由於权重股本轮上涨有限，因此大盘指数未来下跌空间相对较小，这些都显示出当前反弹并未终结。

操作上，建议投资者适当减持前期累计涨幅过大的中小市值个股，降低仓位或是较稳妥选择。（完）

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