15日午间分析：沪指2400点下方弱势震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨日午後放量大跌的影响，今日沪综指早盘在2400点下方呈现弱势震荡整理态势。尽管部分权重股保持强势，对指数支撑作用明显，但是中小盘题材股继续杀跌，对市场人气冲击较大，午盘沪综指报收於2388.25点，下跌0.12%。
笔者认为，政策预期落空以及技术面的压力，导致大盘短线调整态势渐趋明朗，同时部分资金选择兑现加剧了市场的谨慎情绪，投资者信心开始出现动摇，预计未来股指仍有调整空间，不过鉴於当前权重板块的估值水平，调整空间或将有限。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。