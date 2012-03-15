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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 15日 星期四 11:58 BJT

15日午间分析：沪指2400点下方弱势震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨日午後放量大跌的影响，今日沪综指早盘在2400点下方呈现弱势震荡整理态势。尽管部分权重股保持强势，对指数支撑作用明显，但是中小盘题材股继续杀跌，对市场人气冲击较大，午盘沪综指报收於2388.25点，下跌0.12%。

笔者认为，政策预期落空以及技术面的压力，导致大盘短线调整态势渐趋明朗，同时部分资金选择兑现加剧了市场的谨慎情绪，投资者信心开始出现动摇，预计未来股指仍有调整空间，不过鉴於当前权重板块的估值水平，调整空间或将有限。（完）

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