15日盘後分析：资金避险特征明显

受到昨日午後放量大跌的影响，今日市场情绪依然脆弱，全天沪综指在2400点关口下方呈现弱势震荡整理态势，盘中个股跌多涨少，其中以地产股为首的周期行业个股和创业板小盘股跌势较惨，尾盘沪综指报收於2373.77点，下跌0.73%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨日午後放量大跌的影响，今日市场情绪依然脆弱，全天沪综指在2400点关口下方呈现弱势震荡整理态势，盘中个股跌多涨少，其中以地产股为首的周期行业个股和创业板小盘股跌势较惨，尾盘沪综指报收於2373.77点，下跌0.73%。

从技术层面分析，短线大盘调整态势明显，尽管沪综指跌破30日线支撑，但是指数下档支撑仍较为明显，多方成功守住半年线。目前判断本轮反弹结束还为时尚早，不过当前点位争夺远未结束，预计大盘短期弱势震荡格局仍将延续。

近两日大盘走势，对於投资者而言可谓是经历了大喜大悲。两会期间的强势上攻，再到闭幕後的放量跳水，虽然是众多因素共振的结果，但是却从另一个角度反映出当前市场参与各方分歧仍然较重。

每当股指接近本轮反弹高点的时候，市场参与各方不由自主的就出现分歧，随着分歧的加大以及市场的不确定性，部分资金由於恐惧选择出局观望，再加上短线获利盘的打压，使得这种情绪得到了放大，最终导致市场出现资金争相出逃的局面。

事实上，影响市场短期走势的因素有很多，政策面、资金面、技术面以及心理面等等，就当前的市场环境分析，反弹格局并未结束，但是短期内大盘面临诸多不确定因素困扰；同时技术调整压力亟待释放。

一方面，“目前房价还远远没有回到合理价位，因此调控不能放松”的政策信息，导致此前市场楼市放松预期落空，市场担忧情绪与日俱增，另一方面，央行信贷数据显示，2月人民币新增贷款仅7107亿元，低於市场预期并较1月出现回落。说明国内的信贷需求不旺，经济形势仍不容乐观。

此外，从市场角度出发，近期个股尤其是前期的强势股纷纷陷入调整，资金退场迹象明显，虽然是受到大的环境影响，但是这也从另一个角度反映出各路资金的态度。

无论是主流资金还是热钱，他们是逐利的，但是更是避险的。资金的撤离或者观望意味着当前A股市场的资产价格仍然有下降空间。A股市场未来将面临一项艰巨的任务，即消化上述利空因素由此带来负面影响，在此过程中，股指震荡寻支撑似乎不可避免。（完）

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