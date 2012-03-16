版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 16日 星期五 11:51 BJT

16日午间分析：沪指早盘弱势依旧

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管欧美股市强势表现，但是随着两会结束，A股市场再归平静。受到预期落空以及技术面压力的影响，今日大盘延续了本周调整的态势，沪综指盘中一度尝试上攻2400点关口，无奈量能缺乏配合，再加上该关口压力较重，最终导致股指冲高回落，午盘沪综指报收於2382.15点，上涨0.35%。

从盘面观察，经过前两日大幅下跌後，不少个股纷纷回升，但是力度有限，同时沪深两市成交活跃度基本恢复至大跌前的水平，显示市场谨慎情绪仍然较浓。

笔者认为，伴随着指数展开调整，市场各方短期出现较大分歧，阶段性的震荡整理将是未来一段时期主基调。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐