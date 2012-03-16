16日午间分析：沪指早盘弱势依旧

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
尽管欧美股市强势表现，但是随着两会结束，A股市场再归平静。受到预期落空以及技术面压力的影响，今日大盘延续了本周调整的态势，沪综指盘中一度尝试上攻2400点关口，无奈量能缺乏配合，再加上该关口压力较重，最终导致股指冲高回落，午盘沪综指报收於2382.15点，上涨0.35%。
从盘面观察，经过前两日大幅下跌後，不少个股纷纷回升，但是力度有限，同时沪深两市成交活跃度基本恢复至大跌前的水平，显示市场谨慎情绪仍然较浓。
笔者认为，伴随着指数展开调整，市场各方短期出现较大分歧，阶段性的震荡整理将是未来一段时期主基调。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。