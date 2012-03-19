19日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
尽管上周五沪综指中阳线收复2400点关口，但是受制於量能水平以及技术压力的压制，今日大盘早盘继续呈现弱势震荡态势。沪综指早盘围绕2400点关口窄幅震荡，盘中周期性行业受压，但消费类个股延续强势，午盘沪综指报收於2398.06点，下跌0.28%。
从技术层面分析，上周五的反弹虽然使得技术压力得到一定的缓解，但是短线调整风险并未完全释放完毕，尤其是反弹缺乏量能的配合，显示大盘仍有一定的调整空间，目前股指处於上有压力、下有支撑的格局中。
对於大盘後市走势，笔者认为，如果基本面没有发生突变，前期高点不会很容易突破，但沪综指下方也有半年线和60日线的支撑，预计阶段性的震荡整理将是未来一段时期主基调。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。