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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 19日 星期一 11:57 BJT

19日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管上周五沪综指中阳线收复2400点关口，但是受制於量能水平以及技术压力的压制，今日大盘早盘继续呈现弱势震荡态势。沪综指早盘围绕2400点关口窄幅震荡，盘中周期性行业受压，但消费类个股延续强势，午盘沪综指报收於2398.06点，下跌0.28%。

从技术层面分析，上周五的反弹虽然使得技术压力得到一定的缓解，但是短线调整风险并未完全释放完毕，尤其是反弹缺乏量能的配合，显示大盘仍有一定的调整空间，目前股指处於上有压力、下有支撑的格局中。

对於大盘後市走势，笔者认为，如果基本面没有发生突变，前期高点不会很容易突破，但沪综指下方也有半年线和60日线的支撑，预计阶段性的震荡整理将是未来一段时期主基调。（完）

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