20日午间分析：沪指再度失守2400点

笔者认为，随着前期政策预期的落空，在强大的技术面压力下，短期大盘调整仍将延续，同时，目前市场关注的焦点逐渐转向基本面，在经济增速持续放缓、增量资金有限的背景下，当前市场并不具备持续性上涨的条件，不过以当前蓝筹股的估值水平看，大盘大幅下跌空间较为有限。（完）