版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 20日 星期二 12:06 BJT

20日午间分析：沪指再度失守2400点

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘再度呈现弱势震荡下挫走势，经过两个交易日的小幅反抽後，今日大盘再度走弱，沪综指失守2400点关口，盘中个股活跃度明显下降，午盘沪综指报收於2391.57点，下跌0.77%。

笔者认为，随着前期政策预期的落空，在强大的技术面压力下，短期大盘调整仍将延续，同时，目前市场关注的焦点逐渐转向基本面，在经济增速持续放缓、增量资金有限的背景下，当前市场并不具备持续性上涨的条件，不过以当前蓝筹股的估值水平看，大盘大幅下跌空间较为有限。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐