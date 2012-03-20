20日盘後分析：A股再遇“滑铁卢”

经过上周两个交易日的技术反抽後，今日A股市场再入“跌途”。受到成品油涨价远远超过预期，导致市场对经济增速忧虑再度升温的影响，今日全天沪深两市股指呈现弱势震荡下挫走势，沪综指再度失守2400点关口，短线调整风险仍有待释放。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过上周两个交易日的技术反抽後，今日A股市场再入“跌途”。受到成品油涨价远远超过预期，导致市场对经济增速忧虑再度升温的影响，今日全天沪深两市股指呈现弱势震荡下挫走势，沪综指再度失守2400点关口，短线调整风险仍有待释放。

从今日盘面观察，在指数下挫过程中，尽管不乏权重股力挺之速回，但是中小盘题材股普遍下跌对市场人气冲击较大，市场观望气氛渐浓，同时面对短线获利盘以及前期套牢盘的双重压力下，指数反弹缺乏成交量的配合，导致大盘上行受阻，只能下探寻求支撑。

对於今日A股再度下挫，肯定一部分投资者感到失望，通过前两个交易日的技术修复，市场预期看好後市行情，但是究竟是什麽原因导致今日大盘的下挫。

首先，中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%。此次调价令中国成品油价格再创历史新高，且涨幅超出预期。就在通胀忧虑持续缓解的背景下，石油价格连续上涨，无疑对A股市场形成压制，高油价时代除了对少数公司有益外，对大多数上市公司而言，成本上升造成利润空间缩小。

其次，中小盘题材股经过轮涨後，在本轮反弹中积累了较多的获利盘，获利筹码了结意愿较强；同时两会召开期间关於经济增长速度和房地产政策调控的解读使得市场对於政策放松的预期有所担忧，造成相关预期炒作的题材股渐渐退潮，市场失去“主心骨”，再度回到热点散乱、缺乏主流板块的局面。

最後，3月到4月是上市公司年报密集出台的敏感时期，在国内经济仍处於下行通道的背景下，上市公司业绩的不确定性将使得市场情绪趋於谨慎。

笔者认为，随着前期政策预期的落空，在强大的技术面压力下，短期大盘调整仍将延续，同时，目前市场关注的焦点逐渐转向基本面，在经济增速持续放缓、增量资金有限的背景下，当前市场并不具备持续性上涨的条件，不过以当前蓝筹股的估值水平看，大盘大幅下跌空间较为有限。（完）

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