21日盘後分析：利好刺激难敌潜在利空

今日A股市场全天继续呈现震荡调整态势。尽管消息面传出广东千亿养老金获准由社保基金会运营的利好消息，但是市场似乎表现的对利好较为冷淡，除了早盘股指短暂脉冲後，其余时间股指均表现的较为疲软，尾盘沪综指最终报收於2378.20点，微涨0.06%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天继续呈现震荡调整态势。尽管消息面传出广东千亿养老金获准由社保基金会运营的利好消息，但是市场似乎表现的对利好较为冷淡，除了早盘股指短暂脉冲後，其余时间股指均表现的较为疲软，尾盘沪综指最终报收於2378.20点，微涨0.06%。

从盘面观察，今日周期性板块一度集体发力，试图拉抬股指，但是中小盘题材股持续调整，同时防御性板块集体回调，使得市场赚钱效应减弱，在观望情绪浓厚的背景下，板块个股上涨缺乏持续性。

从技术面分析，今日股指再度考验半年线支撑，显示短线调整风险仍未释放完毕，不过，沪综指继续站在半年线上方，同时两市成交依然维持於1800亿元左右的水平，说明大盘当前点位具有一定的支撑力度。

笔者认为，对於短线而言，A股还存在短期回调压力，投资者需要密切关注半年线的得失，等待市场企稳信号。但预计受流动性稳步改善与经济见底支撑，A股中期向好趋势不变。

近几日大盘上涨乏力且连续出现调整，同时对利好消息趋於冷淡，除了市场缺乏信心外，是不是还有什麽利空因素隐藏在背後？也许在市场各方期盼利好的时候，恰恰是忽视了潜在利空的存在。

自上周三大盘放量长阴以来，市场一改前期强势，其大的背景和环境是两会期间并未兑现预期中的利好政策，导致前期炒作题材股纷纷退潮，随着个股热度的降温，不少资金选择出局观望。

那麽当前阶段市场有什麽潜在利空呢？笔者认为上市公司业绩风险可能是现阶段市场潜在的最大利空。

经济增速持续放缓造成上市公司业绩回落，而成品油价格上调使市场对上市公司业绩担忧进一步加剧，由於种种因素，股指在业绩因素没有明朗前很难形成阶段上涨。

对於後市大盘的走势，投资者应做好充分的思想准备，从股指的绝对值看，不排除继续下探寻支撑的可能。（完）

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