26日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

经过上周的连续下挫後，短线做空风险得到一定的释放，今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡态势。其中沪综指逼近60日均线支撑，该均线的得失将成为短期走势的重要参考目标。盘中热点匮乏，成交量再度萎缩显示当前市场观望情绪浓厚，午盘沪综指报收於2351.87点，微涨0.10%。

笔者认为，支撑前期大盘反弹的两个关键基础目前看受到了严峻的考验，这也是2132点开始的反弹受到的最大考验，一方面，经济增速放缓趋势仍在延续，使得市场预期开始发生动摇，另一方面，通胀预期的再次升温或许延缓政策放松的脚步。（完）