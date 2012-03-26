26日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过上周的连续下挫後，短线做空风险得到一定的释放，今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡态势。其中沪综指逼近60日均线支撑，该均线的得失将成为短期走势的重要参考目标。盘中热点匮乏，成交量再度萎缩显示当前市场观望情绪浓厚，午盘沪综指报收於2351.87点，微涨0.10%。
笔者认为，支撑前期大盘反弹的两个关键基础目前看受到了严峻的考验，这也是2132点开始的反弹受到的最大考验，一方面，经济增速放缓趋势仍在延续，使得市场预期开始发生动摇，另一方面，通胀预期的再次升温或许延缓政策放松的脚步。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。