26日盘後分析：市场营造“伪强势”氛围

经过上周的连续下挫後，大盘短期调整态势仍在延续。今日A股市场全天呈现弱势震荡整理态势，沪综指盘中一度考验60日均线支撑，尽管尾盘股指顽强翻红，但是仍不排除继续下探的可能。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过上周的连续下挫後，大盘短期调整态势仍在延续。今日A股市场全天呈现弱势震荡整理态势，沪综指盘中一度考验60日均线支撑，尽管尾盘股指顽强翻红，但是仍不排除继续下探的可能。

从技术层面分析，目前大盘短期面临方向的选择，60日均线得失或将成为短线走势的重要风向标。尽管大盘连续下挫，做空风险得倒一定的释放，但是从今日股指反弹无量、下跌放量的情形看，大盘调整仍需持续一段时间。

笔者认为，自2132点反弹以来，支撑大盘反弹的两个关键基础目前看受到了严峻的考验，未来经济增速下滑和上市公司利润增速的回落，对股市形成较大的冲击。

一方面，日前公布的3月汇丰中国制造业PMI初值为48.1，创出4个月以来新低，较2月份下降1.5个百分点。表明制造业扩张仍然继续放缓，加上进出口、房地产市场等诸多经济数据不佳，经济复苏之路崎岖，今年一季度经济增速回落预期使得市场恐慌情绪加重。

另一方面，一季度经济下滑已成定局，对应A股上市公司一季度业绩同步下滑也是大概率事件，从而制约了A股市场的做多热情，为空方打压提供了理由。

此外，有一点值得投资者注意的是，由於本轮反弹不少资金介入较深，因此大盘反弹不可能嘎然而止，相反可能会营造出“伪强势”氛围，意在吸引部分抢反弹资金进场以达到出局的目的。

总的来说，目前政策面偏暖，未来存款准备金率下调的可能性很大，政策面将对股市构成一定的支撑。但是弱势震荡调整将是未来一段时间的主旋律，投资者不可盲目抄底。（完）

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