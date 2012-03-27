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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 27日 星期二 12:16 BJT

27日午间分析：沪指欲涨乏力

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受昨夜美股大幅反弹的提振，今日A股市场早盘小幅反弹。不过从股指运行走势看，短线调整仍在延续，其中成交量低迷成为制约股指反弹的重要因素，同时前期强势题材股纷纷陷入调整也使得市场赚钱效应进一步减弱，午盘沪综指报收於2355.29点，微涨0.20%。

笔者认为，目前股指正处於上有阻力、下有支撑的格局中，两市成交量持续低迷，预示短线大盘或将做出方向选择。（完）

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