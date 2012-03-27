27日盘後分析：4月行情很关键

本周头两个交易日A股市场最明显的特点是，反弹缩量下跌放量，同时盘面热点仍呈现凌乱态势，前期强势的题材股纷纷步入调整态势，而股指盘中的翻红大多是银行等权重股的带动下完成的，这使得投资者操作的机会明显减少，导致成交金额持续低迷。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周头两个交易日A股市场最明显的特点是，反弹缩量下跌放量，同时盘面热点仍呈现凌乱态势，前期强势的题材股纷纷步入调整态势，而股指盘中的翻红大多是银行等权重股的带动下完成的，这使得投资者操作的机会明显减少，导致成交金额持续低迷。

但是权重股对股指的拉抬作用同样也有着积极的方面，因为在目前的环境下，市场承受不了太长时间的调整，而立竿见影的效果对於恢复投资者信心是至关重要的。

3.14的放量长阴，至今投资者心有余悸，这是2132点开始反弹以来的最大单日跌幅，特别是午後的放量跳水走势，使得沪综指挑战本轮反弹高点目标暂告段落。

在即将到来的4月，无论对宏观经济还是市场而言，都是一个非常关键的时期，由宏观经济数据引发的悲观或乐观情绪，可能在这个月随着时间的推移而发生微妙的变化。

众所周知，本轮反弹是在流动性改善、政策放松预期以及股票超跌的格局下形成的，明显缺乏基本面的支撑，而目前，各板块又经过几番轮涨後，短期内难以再寻找到相对的价格洼地，在继续强攻还是先行休整之间，市场选择了後者。

现在投资者普遍关心的问题是，经过短期的整固之後，市场能否重拾升势，继续挑战反弹新高？从最近几个交易日的盘面变化看， 4月市场的表现将直接影响到後期走势的变化，对於投资者中期的操作而言也是比较重要的。

笔者认为，经济增速持续放缓、养老金入股市规模有限、通胀预期再度抬头令此前利好预期频频落空，市场做多情绪骤然降温，同时随着交投冷淡，一方面说明短期风险还需继续化，另一方面表明，虽然权重股的估值水平在一定程度上限制了股指的下跌空间，但是市场暂时也不具备大幅反弹的动力。

4月是一个非常关键的时期，宏观经济数据和微观上市公司业绩都给这个月形成了不确定的投资环境，乐观和悲观预期之间的博弈将随着个股机会的减少重新展开。短期内投资者应密切关注成交金额的变化和热点板块的情况。

目前市场成交金额出现了反弹乏力、下跌放量的不利格局，如果短期内做多热情不能很快凝聚，前期的领涨板块不能迅速止跌企稳并且继续活跃的话，那麽对於後市行情的演绎也许投资者要更加谨慎。

总的来说，在上有压力、下有支撑的格局下，在经济数据和政策暂时进入空白期的背景下，市场震荡调整的时间可能延长，直到市场迎来新的数据或政策信号来指明方向。

最後仍然要提醒投资者的是，要警惕业绩压力来袭。今年3月披露上市公司年报的数量和往年相比有所下降，笔者认为这可能是整体业绩不甚理想导致上市公司尽量拖延时间，进入到4月将有大量的公司集中发布年报，届时势必会对市场形成一定的压力。（完）

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