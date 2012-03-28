28日午间分析：沪指重挫逼近2300

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现震荡下挫走势。沪深两市股指双双低开低走，在指数下行过程中，成交量较昨日明显放大，多方最後一道防线60日均线迅速告破，沪综指直逼2300点关口，午盘沪综指报收於2311.90点，下跌1.50%。
从盘面观察，权重股低迷的表现成为今日市场主要做空力量，同时前期强势题材股延续了近期调整态势，对市场人气冲击较大，两市近900只个股下跌，市场情绪谨慎。
笔者认为，自大盘调整以来，市场负面因素明显偏多，市场情绪随之降温，在经济增速持续下行、养老金入股市规模有限、通胀预期再度抬头等因素的影响下，大盘短期调整或将延续，同时随着年报和一季报的公布，市场还将面临上市公司盈利下调的考验。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。