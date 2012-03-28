28日午间分析：沪指重挫逼近2300

从盘面观察，权重股低迷的表现成为今日市场主要做空力量，同时前期强势题材股延续了近期调整态势，对市场人气冲击较大，两市近900只个股下跌，市场情绪谨慎。

笔者认为，自大盘调整以来，市场负面因素明显偏多，市场情绪随之降温，在经济增速持续下行、养老金入股市规模有限、通胀预期再度抬头等因素的影响下，大盘短期调整或将延续，同时随着年报和一季报的公布，市场还将面临上市公司盈利下调的考验。（完）