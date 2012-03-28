28日盘後分析：利空侵袭 A股重挫

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到众多利空因素侵袭，今日A股市场再度出现大幅下挫走势。沪深两市股指双双低开低走，其中沪综指接连失守60日均线以及2300点整数关口支撑，盘中个股哀鸿遍野，市场人气极度低迷，尾盘沪综指报收於2284.88点，下跌2.65%。

从今日股指运行走势看，之所以出现大跌，主要还是受到消息面的影响。

首先，国家统计局昨日公布数据显示，今年1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6060亿元，同比下降5.2%。这是自2009年11月以来，工业企业利润首次出现负增长。数据显示经济增速持续下滑，同时经济硬着陆的担忧再度升温。

其次，今年以来最大IPO中信重工拟发行6.85亿股。这对於本就吃紧的资金面再度雪上加霜，同时对投资者的心理形成较大的冲击。

再次，当前正值上市公司年报、季报密集披露的时间段，对於经济形势的担忧将影响到对於上市公司业绩的预期，进而削弱指数进一步上行的动力。

最後，养老金入市虽然对市场形成利好，但是目前关於养老金投资的领域依然显得扑朔迷离，短期看其对股市的提振作用可能有限。

众所周知，A股市场属於资金推动型，能够吸引资金进入市场的因素在於对未来的良好预期，但是目前公布的各项经济数据都反映出当前经济仍存在较大隐忧，市场预期已经发生明显的变化。

随着股指面对上方的强压力，市场估值水平随着年报和一季报的披露逐渐增高，投资者对後市的态度也出现了较大的分歧，而在现阶段的资金实力下，难以继续推高热门股票价格，短时间内也不易寻找到价格洼地，因此部分资金选择了观望态度，等待调整之後新的洼地形成。

笔者认为，经过年初的一波反弹後，随着政策放松预期的落空以及经济增速持续下滑，市场做多动能逐步减弱，投资者信心倍受打击，预计未来一段时间大盘仍将维持震荡寻支撑的走势，个股的操作难度和风险也在逐渐加大的。

操作上，投资者可以适当降低仓位，或选择有确定业绩增长的行业进行防御性操作。（完）

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