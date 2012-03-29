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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 29日 星期四 11:57 BJT

29日午间分析：成交低迷 指数弱势

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日早盘A股市场继续呈现震荡下挫走势。沪深两市股指早盘双双低开，随後在昨日收盘点位下方呈现弱势震荡态势，盘中个股继续表现低迷，同时成交量也保持较低水平，午盘沪综指报收於2271.60点，下跌0.58%。

笔者认为，在经过大幅下挫之後，股指或有技术性反抽，但是空间有限，同时题材股做空风险仍有待释放。短期而言，弱势格局可能将延续，市场企稳仍需等待。不过，股指再次大幅下跌的可能性也不太大。（完）

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