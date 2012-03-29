29日盘後分析：连续暴跌後或有反抽

受市场情绪低迷的影响，今日A股市场继续大幅震荡下挫，沪综指三连阴将市场做多热情彻底浇灭。盘中多方没有组织起一次像样的反攻，显示短期市场空头情绪占据上风，投资者心态极度谨慎。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受市场情绪低迷的影响，今日A股市场继续大幅震荡下挫，沪综指三连阴将市场做多热情彻底浇灭。盘中多方没有组织起一次像样的反攻，显示短期市场空头情绪占据上风，投资者心态极度谨慎。

从技术层面分析，大盘连续大幅下跌，短线存在一定的技术性反抽需求，但是目前看，即使反抽，力度也不会太强，同时在股指下跌过程中，成交量始终保持低迷态势，显示短线风险仍有待释放。

本周A股重心持续下移，可以说是多方面原因造成的，一方面，通胀再度升温，延缓了市场政策放松预期，且压缩了货币政策放松空间；另一方面，由於规模以上工业企业利润27个月以来首现负增长，导致市场对经济下行风险的担忧进一步升温；此外，在经济增速持续下滑的背景下，上市公司业绩还将面临下调风险，从而影响到整个市场的估值水平。

还有一点投资者需要注意，据wind数据统计， 3月大小非减持创1年来新高。3月以来的净减持额高达76.42亿元，较2月环比增加97.92%，一举创下近12个月以来的月度净减持新高。从上述数据可以看出，不少资金对後市走势并不乐观，不仅对本就偏紧的资金面雪上加霜，同时也对投资者心理造成较大的冲击。

对於A股後市走势，笔者认为，短期仍将延续震荡寻支撑的格局。不过，在连续两个交易日下跌近百点之後，短期技术性反抽动能正在酝酿。

操作上，建议投资者保持谨慎，不可盲目抄底抢反弹，继续观察权重股走势及量能变化。（完）

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