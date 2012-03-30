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冯涛股市实时分析 | 2012年 3月 30日 星期五 11:41 BJT

30日午间分析：沪指早盘小幅超跌反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续两个交易日大幅下挫後，今日A股市场早盘迎来技术性反抽走势。沪深两市股指早盘双双小幅高开，随後，在金融、地产等板块个股的带动下一度震荡上行，但是无奈量能低迷、指数上方压力沉重，大盘始终保持弱势，午盘沪综指报收於2259.94点，上涨0.35%。

笔者认为，短线大盘超跌後出现技术反弹在意料之中，但是反弹的力度仍取决於盘中热点以及量能的配合，目前看本次调整的幅度和时间已经超出市场预期，大盘震荡止跌企稳还需时日。（完）

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