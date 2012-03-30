一周综述：“悲情”三月定调 四月难言乐观

经过连续三个交易日的大幅下挫，A股市场终於於周五出现小幅超跌反弹走势，大盘暂缓了下行的步伐，但是反弹无量能配合，显示当前市场人气低迷。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续三个交易日的大幅下挫，A股市场终於於周五出现小幅超跌反弹走势，大盘暂缓了下行的步伐，但是反弹无量能配合，显示当前市场人气低迷。

今日是三月份最後一个交易日，沪综指月K线收出中阴线，一二月份强劲的反弹成果在三月份损失折半，同时大盘丝毫没有出现企稳迹象，市场信心再遭重创。

由於3月公布的诸多数据显示我国经济仍然面临着内外需疲弱的风险，政策放松力度低於预期打击了投资者信心，短期之内市场弱市调整的格局可能不会有大的改观。

众所周知，2131点开始的反弹，关键支撑因素有两个，一个是经济的企稳回升，另一个是货币政策的逐渐放松。但是进入三月以来，不断公布的数据证明这两个支撑条件是不成立的，因此，大盘下挫也就在所难免，也算是对前期反弹的一种修正。

一方面，国家统计局本周公布数据显示，今年1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6060亿元，同比下降5.2%。这是自2009年11月以来，工业企业利润首次出现负增长。数据显示经济增速持续下滑，同时经济硬着陆的担忧再度升温。

另一方面，通胀再度升温，延缓了市场政策放松预期，且压缩了货币政策放松空间，未来政策面仍存在较大的不确定性。

此外，据wind数据统计， 3月大小非减持创1年来新高。3月以来的净减持额高达76.42亿元，较2月环比增加97.92%，一举创下近12个月以来的月度净减持新高。从上述数据可以看出，不少资金对後市走势并不乐观，不仅对本就偏紧的资金面雪上加霜，同时也对投资者心理造成较大的冲击。

在即将到来的4月，无论对宏观经济还是市场而言，都是一个非常关键的时期，由宏观经济数据引发的悲观或乐观情绪，可能在这个月随着时间的推移而发生微妙的变化。

现在投资者普遍关心的问题是，经过此次二次探底後，市场能否重拾升势？从本周的盘面变化看， 4月市场的表现将直接影响到後期走势的变化，对於投资者中期的操作而言也是比较重要的。

笔者认为，经济增速持续放缓、养老金入股市规模有限、通胀预期再度抬头令此前利好预期频频落空，市场做多情绪骤然降温，同时随着交投冷淡，一方面说明短期风险还需继续化，另一方面表明，虽然权重股的估值水平在一定程度上限制了股指的下跌空间，但是市场暂时也不具备大幅反弹的动力。

4月是一个非常关键的时期，宏观经济数据和微观上市公司业绩都给这个月形成了不确定的投资环境，乐观和悲观预期之间的博弈将随着个股机会的减少重新展开。短期内投资者应密切关注成交金额的变化和热点板块的情况。

目前市场成交金额出现了反弹乏力、下跌放量的不利格局，随着清明小长假的来临，在股指连续破位下跌後，短期市场情绪日益谨慎，中期则市场分歧较大。

最後仍然要提醒投资者的是，要警惕业绩压力来袭。今年3月披露上市公司年报的数量和往年相比有所下降，笔者认为这可能是整体业绩不甚理想导致上市公司尽量拖延时间，进入到4月将有大量的公司集中发布年报，届时势必会对市场形成一定的压力。（完）

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