5日午间分析：权重发力 沪指逼近2300

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到清明假期间的利好消息提振，今日A股市场延续了上周五的技术反弹走势，呈现深强沪弱格局，盘中多数个股反弹，其中金融、有色金属等权重板块集体走强，成为股指上涨的主要动力，午盘沪综指报收於2293.89点，上涨1.37%。
笔者认为，大盘经过连续的下挫後，市场做空风险得到一定的释放，但是短线指数反弹仅定义为超跌後的技术性反弹，宏观经济数据以及一季报业绩风险将构成市场调整的主要压力。建议投资者暂保持轻仓观望，不可盲目抢反弹。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。