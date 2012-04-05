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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 5日 星期四 11:55 BJT

5日午间分析：权重发力 沪指逼近2300

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到清明假期间的利好消息提振，今日A股市场延续了上周五的技术反弹走势，呈现深强沪弱格局，盘中多数个股反弹，其中金融、有色金属等权重板块集体走强，成为股指上涨的主要动力，午盘沪综指报收於2293.89点，上涨1.37%。

笔者认为，大盘经过连续的下挫後，市场做空风险得到一定的释放，但是短线指数反弹仅定义为超跌後的技术性反弹，宏观经济数据以及一季报业绩风险将构成市场调整的主要压力。建议投资者暂保持轻仓观望，不可盲目抢反弹。（完）

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