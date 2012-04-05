5日盘後分析：2300点上方或“一日游”

尽管清明假期间海外股市表现不佳，但是在利好消息的提振下，节後首个交易日A股市场延续了节前反弹的走势，全天股指呈现低开高走态势，沪综指强势重回2300点关口上方，市场杀跌情绪得到一定的缓解。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管清明假期间海外股市表现不佳，但是在利好消息的提振下，节後首个交易日A股市场延续了节前反弹的走势，全天股指呈现低开高走态势，沪综指强势重回2300点关口上方，市场杀跌情绪得到一定的缓解。

从技术层面分析，连续两个交易日大盘呈现超跌反弹，算是对前期持续大跌的一种技术性修复，不过在指数反弹过程中，两市成交并未出现明显放大，显示当前市场仍处於弱势中，这也为短期大盘反弹延续增加了一定的变数。

从今日盘面观察，两市个股呈现普涨，其中权重股成为拉抬指数的主要力量，而题材股也纷纷加入反弹行列，不过从资金入场热情仍然较低，受到後市诸多不确定因素影响。

首先，上市公司业绩风险有所加剧。按照深交所规定，创业板上市公司须在4月5日前公布一季度业绩，据统计，截至4月4日，已有290家创业板公司发布一季度业绩预告，其中可比的170家公司预计净利润总额环比大幅下降33.63%至44.09%。逾半数创业板公司净利润总额环比下降逾三成。

其次，二次降准之後，央行迟迟未有动作，就二季度的资金面而言，也未出现预期中的宽松，再加上新股扩容速度不减，大小非减持意愿强烈，种种迹象表明，当前资金面仍处於偏紧态势。

最後，今日消息面传出利好，如新股发行改革以及QFII投资额度增加等，但是从利好本身看，大都处於中期利好股市，对市场短线刺激有限，基本面以及政策面仍将是主导大盘短期走势的关键。

对於後市走势，笔者认为，短线反弹仅能定义为超跌後的反弹，同时今日指数涨幅并没有出现与之相匹配的量能水平，这预示着大盘短线仍将有所反复，因此建议投资者不可盲目抢反弹，在当前弱势阶段，控制仓位仍将是首要任务。（完）

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