6日盘前分析：调整结束言之尚早

昨日A股市场低开高走，一改节前低迷的走势，盘中个股呈现普涨态势，不过量能并没有出现与指数涨幅相匹配的水平，因此昨日的上涨仅能以技术反抽看待，调整结束还言之尚早。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场低开高走，一改节前低迷的走势，盘中个股呈现普涨态势，不过量能并没有出现与指数涨幅相匹配的水平，因此昨日的上涨仅能以技术反抽看待，调整结束还言之尚早。

从外围市场看，美国股市周四收盘涨跌互现，多数呈横盘走势，标普500指数录得年内最大单周跌幅，欧洲债市压力与日俱增重燃对该地区金融稳定的担忧。欧洲股市周四在长周末假期前交投震荡，矿业股走强扶助大盘升至平盘上方，市场关注周五具影响力的美国3月就业报告。

从技术层面分析，连续两个交易日大盘呈现超跌反弹，算是对前期持续大跌的一种技术性修复，不过在指数反弹过程中，两市成交并未出现明显放大，显示当前市场仍处於弱势中，这也为短期大盘反弹延续增加了一定的变数。

对於A股而言，目前属於经济数据空档期，市场对於即将公布的数据分歧较大。在结构转型的背景下，经济见底回升的过程将更加曲折漫长，基本面暂时难以成为市场反转的动力。不过近期政策暖风不断，对市场心理层面形成一定的支撑，也缓解了此前市场的悲观情绪。

总的来说，本月是2011年年报、2012年一季报密集公布期，市场将面临业绩杀的风险，一旦出现大量的业绩不理想的公司势必对相关公司的股价有负面影响。短期内，大盘完成超跌技术反抽後仍将呈现点震荡整理格局。

消息面，证监会有关负责人5日表示，证监会今年将在总结中关村公司股份转让试点经验的基础上，筹建统一监管下的全国性场外交易市场。场外交易市场不是以融资为目的，而是以交易为目的。场外交易市场挂牌公司将纳入非上市公众公司监管，挂牌企业股东允许超过200人。此外，未来将研究场外市场到场内市场的转板机制。

另外，证监会有关负责人5日表示，新增的500亿元RQFII投资额度主要投资A股，不受此前试点办法“投资股市不超过20%”的限制。

该负责人解释说，新增加的500亿元RQFII投资额度允许试点机构用於发行人民币A股ETF产品，投资於A股指数成份股并在香港交易所上市，因此，这500亿元额度主要投资A股。此前有关规定要求，试点初期不少於募集规模80%的资金投资於固定收益证券，包括各类债券及固定收益类基金，不超过募集规模20%的资金可投资於股票及股票类基金。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。