6日午间分析：沪指早盘窄幅横盘震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
清明节後首个交易日，A股市场大幅反弹，但是受限於低迷的成交，反弹趋势并未延续，今日沪深两市股指早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势。早盘延续了深强沪弱的格局，银行股保持低迷，对指数形成拖累，午盘沪综指报收於2302.18点，以平盘报收。
笔者认为，3月不乐观的经济数据预期以及上市公司业绩下滑风险制约市场的上行空间，同时量能的低迷也使得指数上行动力缺失，因此，短期大盘调整并未结束，投资者还应以控制仓位为第一要务。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。