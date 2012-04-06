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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 6日 星期五 12:01 BJT

6日午间分析：沪指早盘窄幅横盘震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

清明节後首个交易日，A股市场大幅反弹，但是受限於低迷的成交，反弹趋势并未延续，今日沪深两市股指早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势。早盘延续了深强沪弱的格局，银行股保持低迷，对指数形成拖累，午盘沪综指报收於2302.18点，以平盘报收。

笔者认为，3月不乐观的经济数据预期以及上市公司业绩下滑风险制约市场的上行空间，同时量能的低迷也使得指数上行动力缺失，因此，短期大盘调整并未结束，投资者还应以控制仓位为第一要务。（完）

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