一周综述：弱势寻底为主基调

由於清明小长假缘故，本周A股市场只有两个交易日，在节後首个交易日内，沪综指一改节前低迷的态势，全天上涨近40点，个股纷纷加入反弹行列，随後的一个交易日内，股指呈现缩量横盘震荡整理态势，尽管沪综指重新回到2300点关口上方，但是市场做多人气并未被激活。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

由於清明小长假缘故，本周A股市场只有两个交易日，在节後首个交易日内，沪综指一改节前低迷的态势，全天上涨近40点，个股纷纷加入反弹行列，随後的一个交易日内，股指呈现缩量横盘震荡整理态势，尽管沪综指重新回到2300点关口上方，但是市场做多人气并未被激活。

从技术层面分析，本周股指反弹仅能定义为超跌後的技术性反弹，尤其是在股指上行过程中，两市成交始终保持着低迷的态势，这说明短线调整并没有结束，待技术指标修正後，大盘继续向下寻底的概率较大。

从本周盘面观察，昨日大盘板块个股普涨，而今日防御性板块表现不俗，从这点可以看出，市场交投情绪依然谨慎，面对上市公司业绩风险以及较高的估值水平，个股上行空间受到压制。

对於A股而言，目前属於经济数据空档期，市场对於即将公布的数据分歧较大。在结构转型的背景下，经济见底回升的过程将更加曲折漫长，基本面暂时难以成为市场反转的动力。

一方面，本月是2011年年报、2012年一季报密集公布期，市场将面临业绩杀的风险，一旦出现大量的业绩不理想的公司势必对相关公司的股价有负面影响。据统计，截至4月4日，已有290家创业板公司发布一季度业绩预告，逾半数创业板公司净利润总额环比下降逾三成。

另一方面，经济下行的压力依然较大，通胀威胁没有正式解除前，市场难见行情。由於货币超发，当前中国通胀趋势性高企格局没有改变，这也预示着今年A股市场仍不乐观；同时中国经济结构转型还未成功，困难重重，A股市场不具备出现系统性行情的条件。

此外，近期欧美股市受到各种因素的困扰波动明显加剧，前期强劲的反弹势头受到遏制，近几日多以下跌为主基调，一旦外围股市重入跌途，则A股难免会受到一定的拖累。

总的来说，节後短线反弹仅能定义为超跌後的反弹，同时节後指数涨幅并没有出现与之相匹配的量能水平，这预示着大盘短线仍将有所反复，大盘完成超跌技术反抽後仍将呈现点震荡整理格局。因此建议投资者仍以控制仓位为第一要务。（完）

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