9日午间分析：CPI超预期 股指维持弱势

由於上周降准预期再度落空，连续两日技术反弹後，今日A股市场早盘再度走弱，同时早间公布的3月CPI数据超出市场此前预期，致市场担忧後市货币政策放松空间进一步压缩，受此影响，沪综指再度退守2300点盘後，盘中弱势特征较为明显，午盘沪综指报收於2301.14点，下跌0.23%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

由於上周降准预期再度落空，连续两日技术反弹後，今日A股市场早盘再度走弱，同时早间公布的3月CPI数据超出市场此前预期，致市场担忧後市货币政策放松空间进一步压缩，受此影响，沪综指再度退守2300点盘後，盘中弱势特征较为明显，午盘沪综指报收於2301.14点，下跌0.23%。

今日3月份经济数据无疑是市场关注的焦点。食品价格上涨，推动中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%，脱离上月触及的20个月低点。但这料是短暂现象，整体物价回落趋势并未改变。

另外，PPI自2009年11月以来首现负增长，表明我国经济下行趋势仍在延续，宏观经济仍面临严峻挑战。通胀的反复在一定程度上缩窄了後期央行的货币政策腾挪空间，短期货币政策放松程度或低於此前市场预期，这将对市场表现形成一定的制约。

笔者认为，A股经过短暂的超跌反弹後，仍将维持弱势震荡寻底走势，在技术面以及基本面双重压制下，指数持续上行的可能性较小。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。