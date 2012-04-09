9日午间分析：CPI超预期 股指维持弱势

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
由於上周降准预期再度落空，连续两日技术反弹後，今日A股市场早盘再度走弱，同时早间公布的3月CPI数据超出市场此前预期，致市场担忧後市货币政策放松空间进一步压缩，受此影响，沪综指再度退守2300点盘後，盘中弱势特征较为明显，午盘沪综指报收於2301.14点，下跌0.23%。
今日3月份经济数据无疑是市场关注的焦点。食品价格上涨，推动中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%，脱离上月触及的20个月低点。但这料是短暂现象，整体物价回落趋势并未改变。
另外，PPI自2009年11月以来首现负增长，表明我国经济下行趋势仍在延续，宏观经济仍面临严峻挑战。通胀的反复在一定程度上缩窄了後期央行的货币政策腾挪空间，短期货币政策放松程度或低於此前市场预期，这将对市场表现形成一定的制约。
笔者认为，A股经过短暂的超跌反弹後，仍将维持弱势震荡寻底走势，在技术面以及基本面双重压制下，指数持续上行的可能性较小。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。