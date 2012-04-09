9日盘後分析：双重压力前颓势难改

受到3月份CPI数据超预期的影响，沪综指终结了此前的三连阳走势，大盘再度重回弱势，其中沪综指再次失守2300点关口，最终报收於2285.78点，下跌0.90%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到3月份CPI数据超预期的影响，沪综指终结了此前的三连阳走势，大盘再度重回弱势，其中沪综指再次失守2300点关口，最终报收於2285.78点，下跌0.90%。

从技术面分析，经过连续两个交易日的超跌反弹後，各项技术指标得到一定的修正，同时成交量的低迷限制了指数的反弹空间，再加上2344点一带的强压力位，导致指数延续弱势寻底格局。

今日3月份经济数据无疑是市场关注的焦点。食品价格上涨，推动中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%，脱离上月触及的20个月低点。但这料是短暂现象，整体物价回落趋势并未改变。

另外，PPI自2009年11月以来首现负增长，表明我国经济下行趋势仍在延续，宏观经济仍面临严峻挑战。通胀的反复在一定程度上缩窄了後期央行的货币政策腾挪空间，短期货币政策放松程度或低於此前市场预期，这将对市场表现形成一定的制约。

笔者认为，对於A股後市，在近期宏观经济基本面和政策面难有超预期亮点的背景下，短期市场在经历技术性反弹之後，再次转为震荡或延续弱势探底格局的概率较大。

另外，本周五国家统计局会有一季度的重要宏观经济与金融数据披露，这无疑会对股市短线行情产生一定的影响。（完）

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