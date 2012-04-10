10日盘後分析：传闻再起 逆势上涨难持续

今日市场再度传出央行可能降息的消息，导致大盘上演“过山车”式的走势，其中沪综指重回2300点关口上方。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日市场再度传出央行可能降息的消息，导致大盘上演“过山车”式的走势，其中沪综指重回2300点关口上方。

早盘沪深两市股指维持弱势探底走势，个股普跌，沪综指跌幅一度超过1%，但是午後随着降息传闻的传出，银行地产引领股指反攻，不仅将早盘的失地收复，同时沪综指再度回到2300点关口上方，尾盘沪综指报收於2305.86点，上涨0.88%。

从技术层面分析，尽管今日指数波动较为剧烈，但是成交量仍处於较低水平，在量能不能有效放大前，指数上涨难以持续，同时指数上方面临较多技术阻力位，因此短期内大盘扭转颓势的可能性较低。

对於A股市场後市，尽管今日指数“力挽狂澜”，但是大盘仍然未能摆脱疲弱格局，尤其是今日指数上涨更多的是依靠权重股的抬升，资金进场信心明显不足。

一方面，经济增速放缓趋势未见拐点，PPI的下降印证了经济下滑的事实，同时中国经济结构转型还未成功，困难重重，因此A股市场不具备出现系统性行情的条件。

另一方面，经济放缓势必影响上市公司业绩。目前A股市场进入到年报集中公布期及一季度报告的公布时点，信息统计显示，截至2012年4月7日，剔除ST公司和不可比公司数据，根据447家公司预告的净利润增减幅上限计算，这些公司今年一季度预计实现净利润共计93.94亿元，比2011年一季度的123.13亿元下降23.7%。业绩因素对上市公司股价的影响将会越来越大。

此外，今年以来，新股IPO的扩容仍在继续。同时招行银行A股配股方案获通过，巨额融资影响投资者信心。

总的来说，受到外盘以及经济下行忧虑等因素的影响，大盘未能摆脱弱势格局，同时本周正值数据公布期，基本面以及政策面都存在较大的不确定性，再加上技术面的压力，因此预计短期市场仍将延续弱势震荡格局。（完）

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