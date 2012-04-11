11日午间分析：沪指早盘反弹受阻

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过昨日午後逆转後，今日A股市场早盘重回弱势震荡走势，早盘沪综指一度继续反弹，但是在经济放缓忧虑以及欧美市场持续下跌的影响下，股指最终冲高回落，盘中成交量较前几日明显放大，显示当前点位附近资金有所活跃，同时也说明目前市场分歧继续加剧，午盘沪综指报收於2298.74点，下跌0.31%。
笔者认为，从目前的市场环境而言，经济放缓忧虑、上市公司业绩下滑风险以及技术面压力成为压制股指的主要因素，尽管政策放松预期仍在，但是相比于前期明显弱化很多，尤其随着3月份宏观经济数据的出炉，各项指标都不甚乐观，因此，大盘短期内也难有好的表现，继续弱势震荡筑底或将成为後市主基调。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。