11日午间分析：沪指早盘反弹受阻

经过昨日午後逆转後，今日A股市场早盘重回弱势震荡走势，早盘沪综指一度继续反弹，但是在经济放缓忧虑以及欧美市场持续下跌的影响下，股指最终冲高回落，盘中成交量较前几日明显放大，显示当前点位附近资金有所活跃，同时也说明目前市场分歧继续加剧，午盘沪综指报收於2298.74点，下跌0.31%。

笔者认为，从目前的市场环境而言，经济放缓忧虑、上市公司业绩下滑风险以及技术面压力成为压制股指的主要因素，尽管政策放松预期仍在，但是相比于前期明显弱化很多，尤其随着3月份宏观经济数据的出炉，各项指标都不甚乐观，因此，大盘短期内也难有好的表现，继续弱势震荡筑底或将成为後市主基调。（完）