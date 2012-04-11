11日盘後分析：A股当前进退维谷

经过前期的持续下跌，近几日大盘暂缓跌势，同时出现技术反弹走势，但是随着超跌反弹的深入，明显感觉到上方阻力越来越重，这其中有来自基本面、宏观面以及技术面等方面的压制，同时还有来自於盘中热点散乱制约。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过前期的持续下跌，近几日大盘暂缓跌势，同时出现技术反弹走势，但是随着超跌反弹的深入，明显感觉到上方阻力越来越重，这其中有来自基本面、宏观面以及技术面等方面的压制，同时还有来自於盘中热点散乱制约。

昨日午後市场在降准传闻的刺激下，银行地产率先启动，尤其其在市场的权重，对指数拉抬作用明显，而今日股指早盘一度继续反弹，同时成交量也明显放大，显示当前点位资金有所活跃，但是笔者认为，目前的走势可能是暂时的，毕竟这些无法证实的传闻对A股市场支撑不会持久。

本周3月份以及一季度各项宏观经济数据陆续出台，大家普遍关注的CPI指数、PPI指数、工业企业利润增速、GDP增速以及直接影响股票估值的上市公司业绩等等不明朗因素会慢慢的浮出水面。从目前已经公布的数据看，CPI反弹超预期进一步压缩政策放松调控空间，而PPI数据再一次强化了当前经济增速放缓的事实。

笔者认为，对於A股而言，从技术方面考虑是以时间消化空间，从政策层面考虑则是由於近期多空因素的交杂，将市场置于判断方向的十字路口。

一方面，目前市场做空的主要动力来源於上市公司一季度业绩的不确定性。由於种种因素，一季度业绩的同比增速肯定会有所下降，这就决定了股指在业绩因素没有明朗前很难形成阶段上涨。

如果说4月的上半月是消化宏观数据的阶段，那麽下半月则将是消化季报不确定性的时期，在这个过程中，股指不排除再度下探的可能。

另一方面，热点板块直接影响行情的性质和高度。在宏观形势存在诸多不确定因素的前提下，无论反弹进行到何种程度，归结为一点就是难以形成反转走势。如果热点集中在小市值非周期性品种上的话，那麽大市值股票注定难有出色表现，出於对未来宏观经济的担忧，基金等机构资金不敢冒然进入大市值公司，毕竟这太耗费资金实力。

总的来说，在目前的市场环境下，未来一段时间指数的走势将更多取决於即将公布的宏观数据，周四和周五将公布的货币和经济增速数据更值得关注。而在数据公布前，两市维持震荡格局的概率较大。

操作上，近期消息面的任何风吹草动都会带来市场资金追逐焦点的切换，激进的投资者关注消息面变化的同时，可把握交易性机会，不过这些落实到实际操作层面恐怕有些难度。因此笔者建议目前最好的策略仍然是耐心等待。（完）

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