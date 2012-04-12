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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 12日 星期四 11:56 BJT

12日午间分析：沪指早盘小幅反弹

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘小幅继续反弹，在煤炭、有色等权重股的带动下，沪综指逐渐站稳2300点关口，不过两市成交量变化不大，现在资金热情仍然较低，後市还要进一步观察大盘反弹的可持续性，午盘沪综指报收於2318.16点，上涨0.40%。

笔者认为，虽然今日大盘收出三连阳的可能性较大，但是股指後市仍面临重重阻力，尤其明日一季度宏观经济数据将出炉，同时本月正值上市公司业绩披露期，一旦数据低於预期，不排除股指再度调头的可能。（完）

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