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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 13日 星期五 11:51 BJT

13日午间分析：GDP低於预期 沪指冲高回落

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日一季度宏观经济数据公布，受此影响，沪深两市股指呈现窄幅横盘震荡态势。此前沪综指三连阳，昨日更是放量大幅反弹，承接反弹之势，早盘股指一度冲高，但是随着一季度GDP数据同比增长8.1%低於市场预期，股指开始回落，午盘沪综指报收於2355.14点，微涨0.18%。

中国国家统计局周五公布，一季度GDP同比增长8.1%，创近三年来新低，但仍处於合理适度增长区间。统计局并称，中国保持经济较快增长仍有诸多有利条件，未来将保持适度增长。不过，物价上涨压力仍然存在，目前稳定出口难度较大，特别小微型企业经营困难增多需高度关注。

从盘面观察，受深圳将出重大金融创新支持实体经济的利好消息刺激，深圳本地股延续活跃，同时两市成交量继续放大，显示资金活跃度明显提高。

目前看，经济下行趋势进一步得到强化，因此A股後市难以出现系统性上涨，但是金融改革、政策微调预调将会为市场带来赚钱效应，投资者应该积极寻找结构性机会。（完）

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