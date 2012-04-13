13日午间分析：GDP低於预期 沪指冲高回落

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日一季度宏观经济数据公布，受此影响，沪深两市股指呈现窄幅横盘震荡态势。此前沪综指三连阳，昨日更是放量大幅反弹，承接反弹之势，早盘股指一度冲高，但是随着一季度GDP数据同比增长8.1%低於市场预期，股指开始回落，午盘沪综指报收於2355.14点，微涨0.18%。
中国国家统计局周五公布，一季度GDP同比增长8.1%，创近三年来新低，但仍处於合理适度增长区间。统计局并称，中国保持经济较快增长仍有诸多有利条件，未来将保持适度增长。不过，物价上涨压力仍然存在，目前稳定出口难度较大，特别小微型企业经营困难增多需高度关注。
从盘面观察，受深圳将出重大金融创新支持实体经济的利好消息刺激，深圳本地股延续活跃，同时两市成交量继续放大，显示资金活跃度明显提高。
目前看，经济下行趋势进一步得到强化，因此A股後市难以出现系统性上涨，但是金融改革、政策微调预调将会为市场带来赚钱效应，投资者应该积极寻找结构性机会。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。