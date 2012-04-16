16日盘後分析：短线反复无碍个股活跃

受到外围股市下跌以及技术调整需求的影响，今日A股市场全天呈现震荡整理态势。早盘沪深两市股指双双跳空低开，随後在个股依旧活跃的带动下，大盘开始震荡回升，不过量能再度萎缩，使得大盘上行动力不足，最终沪综指报收於2357.03点，下跌0.09%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到外围股市下跌以及技术调整需求的影响，今日A股市场全天呈现震荡整理态势。早盘沪深两市股指双双跳空低开，随後在个股依旧活跃的带动下，大盘开始震荡回升，不过量能再度萎缩，使得大盘上行动力不足，最终沪综指报收於2357.03点，下跌0.09%。

从今日盘面观察，尽管指数没有作为，但是盘中板块个股延续了上周的活跃态势，盘中出现不少涨停个股，显示当前资金做多意愿仍较为强烈，不过个股之间表现的差异化也说明当前市场多空双方分歧有所加剧。

从今日股指运行过程看，经过上周的连续反弹後，短期内大盘技术调整需求较为强烈，而大盘也确实出现了一定程度的反复，不过从股指低开後逐步回升的走势看，大盘还有表现出较为强烈的上攻欲望，但是投资者不难发现，目前市场有几股明显的力量在压制着股指。

首先，在实体经济增速放缓以及上市公司业绩下滑的大背景下，产生系统性上涨行情的可能性较小，这从近期个股持续活跃，而指数表现相对低迷就能看出。在缺乏基本面的支撑下，阶段性上涨以及结构性机会为市场带来了赚钱效应。

其次，受到美国经济数据不佳以及欧债危机余威的影响下，近几日外围市场结束前期的反弹後连续下跌，这对於A股市场形成一定的心理层面冲击。

最後，近两日受到有关深圳金融创新政策消息的提振，深圳本地股表现抢眼。但是周末有媒体又传出“前海银行等创新业务被否”，前後两条消息相矛盾使得深圳本地股後市走势变数大增，题材炒作氛围浓厚也使得热点板块难以持续。

总的来说，笔者认为，连续上涨後大盘短线有修正的需要，经过消化後大盘仍有望继续反弹，但是就目前的市场环境而言，投资者不要期望大盘出现趋势性上涨，A股的市场底无论在时间还是空间上还没有最终形成。

操作上，鉴於目前市场跟风炒作氛围较为浓厚，因此投资者不宜盲目追涨，在控制仓位的前提下，以高抛低吸操作为宜。（完）

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