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冯涛股市实时分析 | 2012年 4月 17日 星期二 12:00 BJT

17日午间分析：沪指早盘冲高回落

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现冲高回落态势，近期热点板块出现分化，显示市场分歧有所加剧，同时前期涨幅较大的个股大面积退潮，再加上金融、地产等权重股表现不佳，导致大盘有所趋弱，午盘沪综指报收於2352.72点，下跌0.18%。

笔者认为，指数平淡、个股活跃是近期市场的主要特征，但是随着炒作热潮出现分化，短期内大盘或将有所反复，目前支撑股指持续上行的动力不足，宏观政策、基本面以及外部环境仍对大盘形成制约。（完）

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