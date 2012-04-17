17日盘後分析：调整风险有待释放

大盘在经过五连阳後，终於暂缓了反弹的步伐。今日A股市场全天呈现冲高受阻後震荡回落走势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

大盘在经过五连阳後，终於暂缓了反弹的步伐。今日A股市场全天呈现冲高受阻後震荡回落走势。

从技术层面分析，大盘连续反弹後，随着指数再度接近前期强阻力区，短线调整需求愈加强烈，今日股指震荡收跌，属於正常的技术性调整范畴，量能迟迟不能有效且持续放大成为限制大盘反弹的重要因素。

从盘面观察，相比于前几日指数低迷、个股活跃的特征相比，近两日市场热点切换速度明显加快，一方面说明当前市场投机炒作氛围浓厚，另一方面在短线思维占据上风的当前，热点持续性较弱，尤其在金融改革概念股的炒作上，各路资金明显缺乏共识。

笔者认为，短期的技术调整并不意味着大盘重新步入跌途，从近两周股指走势看，数据不佳激发市场政策放松预期，成为主导本次反弹的基础，目前看这个基础并未发生根本性变化，不过，投资者也应该清醒的认识到，当前市场难以出现趋势性上涨机会，区间震荡或将成为未来主基调。

操作上，鉴於当前市场环境，个股的机会要远远大於指数的空间，投资者在控制风险的同时可挖掘结构性机会。（完）

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