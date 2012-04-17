17日盘後分析：调整风险有待释放

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
大盘在经过五连阳後，终於暂缓了反弹的步伐。今日A股市场全天呈现冲高受阻後震荡回落走势。
从技术层面分析，大盘连续反弹後，随着指数再度接近前期强阻力区，短线调整需求愈加强烈，今日股指震荡收跌，属於正常的技术性调整范畴，量能迟迟不能有效且持续放大成为限制大盘反弹的重要因素。
从盘面观察，相比于前几日指数低迷、个股活跃的特征相比，近两日市场热点切换速度明显加快，一方面说明当前市场投机炒作氛围浓厚，另一方面在短线思维占据上风的当前，热点持续性较弱，尤其在金融改革概念股的炒作上，各路资金明显缺乏共识。
笔者认为，短期的技术调整并不意味着大盘重新步入跌途，从近两周股指走势看，数据不佳激发市场政策放松预期，成为主导本次反弹的基础，目前看这个基础并未发生根本性变化，不过，投资者也应该清醒的认识到，当前市场难以出现趋势性上涨机会，区间震荡或将成为未来主基调。
操作上，鉴於当前市场环境，个股的机会要远远大於指数的空间，投资者在控制风险的同时可挖掘结构性机会。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。